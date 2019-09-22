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برلمان

برلماني: الرئيس السيسي يطوع زياراته الخارجية لتحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:56 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في دورتها الـ74، تعد استكمالا للجولات الخارجية التي يجريها الرئيس منذ توليه الحكم ونجاحًا ايضًا لأول رئيس مصرى يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية، كما أنه يفوق عدد مجموع زيارات جميع قادة مصر إليها منذ إنشاء المنظمة الدولية للأمم المتحدة.

وأضاف «وطني»، في بيان له، اليوم، أن كافة زيارات الرئيس السيسي الخارجية يؤكد من خلالها للدول الأخري أهمية مجابهة الإرهاب والتطرف والتى تتطلب جهودا مشتركة متضافرة باعتبار أن نجاح التنمية فى أى دولة مرهون بالاستقرار الأمنى والتي تعد أبرز الذي يعتبر نقطة محل اهتمام المستثمر قبل ضخ استثماراته.

وأشار نائب «مستقبل وطن»، إلي أن الرئيس استطاع بنجاح أن يطوع كل زياراته الخارجية لأهداف اقتصادية تحسن من أوضاع البلاد، فضلًا عن تعزيز العلاقات مع الدول التى شهدت تراجعا فى عهد الرؤساء السابقين، إضافة إلي مشاركة مصر فى تلك المحافل الدولية والمناسبات العالمية التي تعكس ثقل وأهمية مصر على الصعيد الدولي والاقليمي.

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