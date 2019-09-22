احذر| 5 أطعمة تصيبك بالإسهال.. الألبان أبرزها

أصبحت مشاكل الجهاز الهضمي من أكثر الأمور التي يعاني منها الكثير، والإصابة "بالإسهال" من أبرز تلك المشاكل، فقد يمكن أن تكون الإصابة به بسبب تناول الأطعمة الملوثة أو تناول أطعمة بها عناصر تضر بعملية الهضم او أغذية غير صحية، تعرف على أبرز الأطعمة المؤدية للالإصابة بالإسهال حسب ما أشار موقع "web MD"



- الأطعمة المقلية :-

على الرغم من إقبال العديد على الأطعمة المقلية بسبب طعمها اللذيذ إلا أنها غنية بكثير من الزيوت والدهون التي تؤدي للعديد من مشاكل الهضم وأبرزها الإسهال، لذلك سيكون من الجيد أختيار الأطعمة المحمصة والمخبوزة.



- الحمضيات :-

قد تتسبب بعض الحمضيات مثل البرتقال و الليمون في بعض أضطرابات المعدة مما يؤدي للإسهال، لذلك في هذه الحالة يفضل عدم تناول كل ما هو حمضي.



- المعجنات :-

تناول المعجنات أو الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات مثل بعض الخضراوات يكون صحي بالطبع، لكن كلما زاد الشئ عن حده أنقلب ضده، فالإكثار في تناول تلك الأطعمة يؤدي لمشاكل عديدة بالجهاز الهضمي أبرزها الإسهال .



- الكرنب :-

بعض الخضراوات مثل الكرنب و البروكلي تحتوي على كثير من السكريات التي تتسبب في الشعور بالإنتفاخ وتتسبب بمشاكل هضمية كالإسهال إذا تم تناولها دون طبخها.



- منتجات الألبان :-

يتوقف أن تصبح منتجات الألبان متسببة في مشاكل هضمية كالإنتفاخ اوالإسهال على أن يكون جسم الشخص متعصبًا "لللاكتوز" هذا يعني أنه لا يملك إنزيمًا يهضم السكر في الحليب وأشكال الألبان الأخرى.

