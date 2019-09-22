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نشأت الديهي: المعركة مع أهل الشر مستمرة وأنصاف الرجال لا يقدمون حلولا.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:13 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمد القاضي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الوقائع التي حدثت في مصر كانت كاشفة لمن يحبون وطنهم بشروط، مضيفا: أنصاف الرجال لا ينتجون إلا أنصاف الحلول، ومصر ومصلحتها خط أحمر.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المعركة مستمرة مع أهل الشر الذين يكذبون وهم فئران مذعورة لا يملكوا إلا السباب والتطاول لا يمكن أن تخرج من إنسان لديه قدر من الأخلاق والدين، فهم أعداء الدين والوطن، محذرًا من مغبة الانسياق وراء ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد "الديهي"، على أن الوعي هو القضية الأساسية في هذا الإطار وعلى كل مواطن أن يثق في بلده.

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