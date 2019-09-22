هبة القدسي: التهديدات والاستفزازات الإيرانية على رأس قضايا الدورة الـ 74 للأمم المتحدة .. فيديو

كشفت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن، إن قضية التهديدات والاستفزازات الإيرانية هي الابرز على رأس قضايا ومناقشات رؤساء الدول خلال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة .



وأضافت القدسي فى حوارها لبرنامج " بالورقة والقلم " أنه كانت هناك احتمالات لوجود لقاء يجمع بين ترامب وروحاني، ولكنه نفى، وهناك ضغوط لتشكيل تحالف عربي خليجي إقليمي للمواجهة ، والبعض يتخوف من صدام عسكري بين إيران وأمريكا.



وتابعت أن المؤشرات تشير الى انه لا توجد رغبه لدى أمريكا لخوض هذه الحرب، وهناك رغبة داخل مجلس الأمن للتوصل لموقف موحد يدين هذه الأفعال الإيرانية.



واستكملت أن المصالح الأمريكية والأمن القومي الأمريكي لم يتأثر إلى الآن بأي استفزازات إيرانية، باستثناء اسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، ولم تحدث اعتداءات على مجندين أو منشآت أمريكية، والرئيس ترامب يرغب في الفوز بفترة ولاية ثنائية.



