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برلمان

برلمانية تطالب الشباب بالتوجه نحو إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة لهذا السبب

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:30 ص
الحرف اليدوية
الحرف اليدوية
حسن رضوان
أشادت بسنت فهمي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنظيمه أكبر ملتقى لصناع الحرف اليدوية والتراثية بالتجمع الخامس بمشاركة العديد من كبار الدولة ورجال الصناعة.

وأضافت "فهمي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فكرة الحرف اليدوية والتراثية تشبه الهرم؛ حيث إن قاعدة الهرم كبيرة جدًا وهو ما يشبه الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تضم العديد من مشروعات الصناعة اليدوية، مؤكدة أن الاهتمام بهذه المشاريع يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ويرفع معيشة المواطن.

وأوضحت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن هناك مشكلة لدى بعض المواطنين تتعلق بالثقافة فمنهم من يرى أن كليات القمة مثل الطب والهندسة وغيرها من الكليات هي الأمل الوحيد لأولادهم ليحصلوا على مهنة تؤمن مستقبلهم وذلك خطأ كبير، حيث أن هناك مهن أخري من الممكن أن تحقق عائد كبير للمواطن من جهة والدولة من جهة أخري مثل الحرف اليدوية وغيرها.

وأشارت النائبة إلى أن هناك 27 محافظة وكل محافظة تتميز بحرفة معينة مثل دمياط تتميز بصناعة الخشب الذي يجوب العالم ومرسي مطروح التي تتميز بصناعة السجاد باحترافية وغيرها من المحافظات، مضيفة:" اغني رجل في العالم مدخلش جامعة لو عاوزين استقرار اجتماعي لابد من الاتجاة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

يأتي ذلك تعليقا على تنظيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر ملتقى لصناع الحرف اليدوية والتراثية.

ويقام الملتقى في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، بمشاركة العديد من كبار الدولة، ورجال الصناعة، وكذلك صناع الحرف اليدوية، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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