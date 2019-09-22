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أخبار العالم

انتخابات تونس .. أرملة بلعيد في مواجهة قاتله

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:24 م
بسمة الخلفاوي أرملة
بسمة الخلفاوي أرملة شكري بلعيد
شيماء مصطفى
في مهمة صعبة، تقف المحامية التونسية، بسمة خلفاوي، أرملة اليساري شكري بلعيد، في مواجهة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في دائرة تونس الأولى.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، أكدت بسمة خلفاوي أنها واثقة في حصول قائمتها "تونس إلى الأمام" على مقعد في البرلمان المقبل، حيث من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر 2019.

ولكن تعد هذه الانتخابات بالأمر الصعب على أرملة بلعيد، خاصة مع مواجهتها راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، التي تتهمها "بسمة"، بأنها وراء اغتيال زوجها في 6 فبراير عام 2013.

وكان شكري بلعيد، قبل وفاته، اتهم حركة النهضة، بالشروع في عمليات اغتيال سياسي.

وأوضحت بسمة خلفاوي، أن حركة النهضة تضغط بأي طريقة للمحافظة على مقعدها في الحكم، وذلك من خلال الضخ بمرشحين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية بتونس.

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