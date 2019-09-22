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أخبار البلد

هاشتاج ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي يشعل تويتر.. ومغردون: كلنا معاك وستظل مصر صامدة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:32 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد بدران
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .

وجاءت التعليقات المصحوبة بالهاشتاج، كالتالي:

‏نحن خلف مصر وجيش مصر ورئيس مصر ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.

‏‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.

‏الإخوان رجس من عمل الشيطان فلا تقربوها
طالما الخنزيرة ومقملين وأيمن نور وشلة القبيضة بيسخنوا ويولعوا!!
إعرف على طول إنهم بيرتبوا لمصيبة
ربنا يخرب بيوتهم ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.

‏سِرّ فأنت منصور ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.

‏‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي
ربنا يحفظك يا سيسي
احنا 100 مليون سيسي.

‏لا لخيانة الوطن وتحيا مصر ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.

‏الناجح دائمًا محارب ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.

‏قناة الجزبره قناة الكذب قناة الفتنه انظر ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.

‏‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي ولا حد يقدر علينا ابدا.

‏‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي، كلنا معاك.

‏‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر دائما وأبدا.

‏‎‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي البطل الرئيس السيسي قاهر الاخوان الارهابية.

‏بنبني مصر جديده ولا عزٱ لللخونه .‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.

‏‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي رغم محاولات الخرفان الا ان مصر ستظل صامدة.
هاشتاج ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي يشعل تويتر.. ومغردون: كلنا معاك وستظل مصر صامدة
هاشتاج ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي يشعل تويتر.. ومغردون: كلنا معاك وستظل مصر صامدة
هاشتاج ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي يشعل تويتر.. ومغردون: كلنا معاك وستظل مصر صامدة
هاشتاج ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي يشعل تويتر.. ومغردون: كلنا معاك وستظل مصر صامدة
هاشتاج ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي يشعل تويتر.. ومغردون: كلنا معاك وستظل مصر صامدة

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