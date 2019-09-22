هاشتاج ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي يشعل تويتر.. ومغردون: كلنا معاك وستظل مصر صامدة

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .



وجاءت التعليقات المصحوبة بالهاشتاج، كالتالي:



‏نحن خلف مصر وجيش مصر ورئيس مصر ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.



‏‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.



‏الإخوان رجس من عمل الشيطان فلا تقربوها

طالما الخنزيرة ومقملين وأيمن نور وشلة القبيضة بيسخنوا ويولعوا!!

إعرف على طول إنهم بيرتبوا لمصيبة

ربنا يخرب بيوتهم ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.



‏سِرّ فأنت منصور ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.



‏‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي

ربنا يحفظك يا سيسي

احنا 100 مليون سيسي.



‏لا لخيانة الوطن وتحيا مصر ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.



‏الناجح دائمًا محارب ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.



‏قناة الجزبره قناة الكذب قناة الفتنه انظر ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.



‏‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي ولا حد يقدر علينا ابدا.



‏‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي، كلنا معاك.



‏‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر دائما وأبدا.



‏‎‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي البطل الرئيس السيسي قاهر الاخوان الارهابية.



‏بنبني مصر جديده ولا عزٱ لللخونه .‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.



‏‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي رغم محاولات الخرفان الا ان مصر ستظل صامدة.

