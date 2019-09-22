هاشتاج ‎#احنا_١٠٠_مليون_سيسي يشعل تويتر.. ومغردون: كلنا معاك وستظل مصر صامدة

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #احنا_١٠٠_مليون_سيسي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .
وجاءت التعليقات المصحوبة بالهاشتاج، كالتالي:
نحن خلف مصر وجيش مصر ورئيس مصر #احنا_١٠٠_مليون_سيسي.
#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.
الإخوان رجس من عمل الشيطان فلا تقربوها
طالما الخنزيرة ومقملين وأيمن نور وشلة القبيضة بيسخنوا ويولعوا!!
إعرف على طول إنهم بيرتبوا لمصيبة
ربنا يخرب بيوتهم #احنا_١٠٠_مليون_سيسي.
سِرّ فأنت منصور #احنا_١٠٠_مليون_سيسي.
#احنا_١٠٠_مليون_سيسي
ربنا يحفظك يا سيسي
احنا 100 مليون سيسي.
لا لخيانة الوطن وتحيا مصر #احنا_١٠٠_مليون_سيسي.
الناجح دائمًا محارب #احنا_١٠٠_مليون_سيسي.
قناة الجزبره قناة الكذب قناة الفتنه انظر #احنا_١٠٠_مليون_سيسي.
#احنا_١٠٠_مليون_سيسي ولا حد يقدر علينا ابدا.
#احنا_١٠٠_مليون_سيسي، كلنا معاك.
#احنا_١٠٠_مليون_سيسي تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر دائما وأبدا.
#احنا_١٠٠_مليون_سيسي البطل الرئيس السيسي قاهر الاخوان الارهابية.
بنبني مصر جديده ولا عزٱ لللخونه .#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.
#احنا_١٠٠_مليون_سيسي رغم محاولات الخرفان الا ان مصر ستظل صامدة.
وجاءت التعليقات المصحوبة بالهاشتاج، كالتالي:
نحن خلف مصر وجيش مصر ورئيس مصر #احنا_١٠٠_مليون_سيسي.
#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.
الإخوان رجس من عمل الشيطان فلا تقربوها
طالما الخنزيرة ومقملين وأيمن نور وشلة القبيضة بيسخنوا ويولعوا!!
إعرف على طول إنهم بيرتبوا لمصيبة
ربنا يخرب بيوتهم #احنا_١٠٠_مليون_سيسي.
سِرّ فأنت منصور #احنا_١٠٠_مليون_سيسي.
#احنا_١٠٠_مليون_سيسي
ربنا يحفظك يا سيسي
احنا 100 مليون سيسي.
لا لخيانة الوطن وتحيا مصر #احنا_١٠٠_مليون_سيسي.
الناجح دائمًا محارب #احنا_١٠٠_مليون_سيسي.
قناة الجزبره قناة الكذب قناة الفتنه انظر #احنا_١٠٠_مليون_سيسي.
#احنا_١٠٠_مليون_سيسي ولا حد يقدر علينا ابدا.
#احنا_١٠٠_مليون_سيسي، كلنا معاك.
#احنا_١٠٠_مليون_سيسي تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر دائما وأبدا.
#احنا_١٠٠_مليون_سيسي البطل الرئيس السيسي قاهر الاخوان الارهابية.
بنبني مصر جديده ولا عزٱ لللخونه .#احنا_١٠٠_مليون_سيسي.
#احنا_١٠٠_مليون_سيسي رغم محاولات الخرفان الا ان مصر ستظل صامدة.