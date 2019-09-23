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برلمان

برلماني يطالب بإقامة ملتقى صناعة الحرف اليدوية فى جميع المحافظات

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
الحرف اليدوية - أرشفية
الحرف اليدوية - أرشفية
حسن رضوان
أكد النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة مجلس النواب، دعمه لفكرة ملتقى صناعة الحرف اليدوية والتراثية الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بضرورة تعميم الفكرة بجميع المحافظات.

وأضاف "فتي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاهتمام بهذه الحرف يفتح آفاق سوق جديد لتقديم وظائف أمام الشباب حيث إن هذه الحرف ذات أهمية كبيرة في المجتمع فهناك العديد من الدول التي تستورد من مصر الخشب والسجاد والقطن وغيرها وذلك يجعل هناك ضرورة إلى أن يكون هناك مشاريع مخصصة تهتم بهذه الحرف.

وشدد أمين سر لجنة الصناع على ضرورة اتجاه الشباب إلى إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة الصغر، مؤكدًا أن هناك تضخما في الوظائف الحكومية حيث إن الدولة تقوم بتعيين عدد محدود جدًا على حسب الاحتياج فقط.

يأتي ذلك تعليقا على تنظيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر ملتقى لصناع الحرف اليدوية والتراثية.

ويقام الملتقى في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، بمشاركة العديد من كبار الدولة، ورجال الصناعة، وكذلك صناع الحرف اليدوية، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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