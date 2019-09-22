منافسة قوية بين وجوه قديمة وجديدة على جوائز إيمي التلفزيونية

يتوج مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) على ما يبدو موسمه الأخير بجائزة إيمي أخرى لأفضل عمل درامي اليوم الأحد رغم وجود مجموعة من المنافسين الجدد على الجائزة الأرفع في مجال التلفزيون.



وقد تشهد الليلة تفوق أعمال قديمة مفضلة على أكبر تجمع لأعمال مرشحة للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.



وينظر إلى المسلسل الكوميدي السياسي الساخر (فيب) ومسلسل "السيدة مايزل الرائعة" (ذا فارفلوس مسز مايزل) الحائز السابق على جائزة إيمي والعائد للمنافسة على أنهما الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل مسلسل كوميدي.



إلا أن الممثلة الكوميدية البريطانية فيبي والر بريدج قد تحقق مفاجأة بأحد مسلسليها أو كلاهما وهما‭‭ ‬‬"(كيلينج إيف) و(فليباج) والمرشحين لعشرين جائزة إيمي.



وقالت الممثلة جوليا لويس دريفوس نجمة مسلسل "السيدة مايزل الرائعة" والتي تتنافس على الجائزة السابعة لها وهي جائزة أفضل ممثلة "أعتقد أن السباق‭‭ ‬‬ متقارب".



وقالت لرويترز "إنها مجموعة رائعة من الممثلين والمسلسلات".



وسيذاع حفل جوائز إيمي، التي يختار الفائزين بها أعضاء أكاديمية التلفزيون، على الهواء مباشرة عبر شبكة فوكس في الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (منتصف الليل بتوقيت جرينتش).