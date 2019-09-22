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جامب سوت يشبه فستان الزفاف.. دانا حمدان فى إطلالة جديدة بالجونة.. شاهد

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:10 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة دانا حمدان علي صفحتها الشخصية بوقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " اطلالاتها علي الريد كاربت خلال مشاركتها بمهرجان الجونة .

وظهرت دانا بجامب سوت بالجبير باللون الاوف وايت او الابيض يشبه فستان العروسة، بأكمام طويلة تشبه الذيل، ونسقت حزام علي الخصر، باللون البيج وحذاء بنفس اللون .


واعتمدت دانا مكياج وتسريحة غيرت من شكلها، كما التقطت الصور بالعديد من الضيوف علي الريد كاربت وكتبت When we’re Born” Movie Premier "

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