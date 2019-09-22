جامب سوت يشبه فستان الزفاف.. دانا حمدان فى إطلالة جديدة بالجونة.. شاهد

نشرت الفنانة دانا حمدان علي صفحتها الشخصية بوقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " اطلالاتها علي الريد كاربت خلال مشاركتها بمهرجان الجونة .



وظهرت دانا بجامب سوت بالجبير باللون الاوف وايت او الابيض يشبه فستان العروسة، بأكمام طويلة تشبه الذيل، ونسقت حزام علي الخصر، باللون البيج وحذاء بنفس اللون .





واعتمدت دانا مكياج وتسريحة غيرت من شكلها، كما التقطت الصور بالعديد من الضيوف علي الريد كاربت وكتبت When we’re Born” Movie Premier "