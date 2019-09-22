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محافظات

بمشاركة 400 لاعب ولاعبة .. الأقصر تستضيف بطولة الترايثلون الدولية في أكتوبر المقبل

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:09 م
الترايثلون
الترايثلون
شمس يونس
ينطلق فى الحادي عشر من أكتوبر المقبل بمحافظة الأقصر البطولة الدولية للاتحاد الثلاثى للترايثلون بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من مختلفى الجنسيات.

وقال اللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الأقصر أن بطولة الترايثلون ستقام في الأقصر للعام الرابع على التوالى وتتضمن ثلاثة سباقات وهى مسابقات الجرى والدراجات لمسافة 5 كيلومترات، ثم الجري لمسافة 20 كيلو متر، ثم ركوب الدراجات لمسافة 2.5 كيلو متر، ثم الجري مرة أخرى.

وأضاف انه تم عقد اجتماع تنسيقي لاستضافة البطولة بحضور اللواء محمود سيد حسين كامل مدير عام الاتحاد الثلاثى للتنسيق ومديرى مديريات الصحة والشباب والرياضة والمرور والحماية المدنية والمرافق والأثار.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أنه تم تحديد المسارات المخصصة لسباقات الجري والدراجات والمسافات المخصصة لكل سباق وفقًا للدراسات الفنية والأمنية من الجهات المنوطة ، وكذلك تم مناقشة سبل تأمين السباق وتوفير 3 سيارات إسعاف تغطى بداية ونهاية ووسط مسار السباق وكذلك سيارة إطفاء مع رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى الأقصر العام حيث أنها الأقرب لمسار السباق.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة الطريق وتهيئته وفقًا لمعايير واشتراطات إقامة السباق لضمان أمان اللاعبين من خلال التنسيق ما بين مديرية الطرق والمرور.

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مشاركة 400 لاعب .. الأقصر تستضيف بطولة الترايثلون أكتوبر المقبل

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