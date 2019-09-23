مرصد الأزهر يعلن الدورة التدريبية لخريجي اللغات للتوعية بظاهرة التطرف

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن تنظيم برنامج تدريبي لطلاب وخريجي كليتي اللغات والترجمة والدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، في مجال الوعي بظاهرة التطرف، في الفترة من 29 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2019، بمقر المرصد بمشيخة الأزهر الشريف بالدراسة.وتتناول هذه الدورة العديد من المحاور أهمها التعريف بدور مرصد الأزهر في مكافحة التطرف، مع استعراض لانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا واليمين المتطرف عالميًا، وتقديم تعريف علمي لملامح وسمات الشخصية المتطرفة.يأتي تنظيم هذه الدورة إيمانا من مؤسسة الأزهر الشريف بتوعية الشباب بخطورة ظاهرة الإرهاب والتطرف، وكذلك حرص مرصد الأزهر على تحصين الشباب من الوقوع في براثن الأفكار المتطرفة والهدّامة، ويحصل الطالب في نهاية الدورة على شهادة معتمدة من مرصد الأزهر.ويعتبر آخر موعد للتقديم هو الأربعاء الموافق 25 سبتمبر الجاري على أن يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019 على صفحة المرصد الرسمية على موقع "فيسبوك "، وسوف تعقد قريبا دورات أخرى للجامعات المصرية بشكل عام وكذلك للطلاب الوافدين يتم الإعلان عنها قريبا.يمكن التسجيل للدورة من هنا