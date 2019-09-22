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حوادث

طفل يكشف لحظات الغدر.. الزوجة والعشيق قتلا الزوج المخدوع.. والمحكمة: الإعدام شنقا

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:23 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
يوسف رجب
أسدلت محكمة جنايات قنا، الستار على قصة العشق الحرام بين عاطل وربة منزل دفعتهما إلى قتل الزوج أمام نجله الصغير البالغ من عمر خمسة أعوام، للاستمرار في علاقتها المحرمة، حيث قضت بالإعدام شنقًا المتهمين بتهمة قتل الزوج. 

صدر الحكم اليوم، الأحد، برئاسة المستشار فواز إبراهيم محمد، وعضوية المستشار وائل جمال الدين الأشلم، والمستشار محمد مصطفى البنا، وأمناء سر أحمد جمال، ومحمد عبدالوهاب، وأشرف الراوى. 

وقائع قصة العشق الحرام بدأت منذ ٣ أعوام، بين "أيمن.ع.م.ع"، 32 سنة، عاطل، و"منى.ا.ح.ع"، 32 عامًا، ربة منزل، تطورت العلاقة بينهما لدرجة جعلتها يخططان لقتل زوجها، حتى يضمنا استمرار علاقتهما المحرمة دون أن يفكرا في عواقب جريمتهما الآثمة

وفى الواحد والعشرين من سبتمبر 2017، نفذت الزوجة وعشيقها جريمتهما النكراء، بسكينة حادة، أمام نجلها من زوجها المخدوع، دون أن تفكر في مصير طفلها، ليكون سر كشف غموض الجريمة فيما بعد أمام رجال الشرطة. 

بعدها تم الإبلاغ عن وجود الزوج غارقًا في دمائه وسط المنزل، لكن لم تمض ساعات حتى تكشفت ملابسات الجريمة بكلمات الطفل الذي كان شاهدًا على لحظات الغدر، ليتم بعدها إحالة القضية للمحكمة برقم 14249 لسنة 2017 جنايات قوص، وقيدت برقم 2997 لسنة 2017 كلي. 

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