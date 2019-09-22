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تعليم

طلاب شريعة الأزهر يبدأون اليوم الدراسي بتحية العلم .. صور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:15 م
طلاب شريعة الأزهر
طلاب شريعة الأزهر يبدأون اليوم الدراسي بتحية العلم
محمد شحتة
أدى طلاب كلية الشريعة والقانون بدمنهور صباح اليوم ومع بداية العام الدراسي الجديد تحية العلم مرددين النشيد الوطنى، وذلك فى حضور الدكتور السيد أحمد مرجان عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

وألقى عميد الكلية كلمة قصيرة لأبنائه الطلاب بهذه المناسبة مؤكدا فيها على أهمية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، وأهمية تحصيل الطلاب العلم عن طريق المذاكرة والحضور، متمنيا لهم عاما دراسيا مكللا بالنجاح والتفوق.

من ناحية أخرى، اطمأن الدكتور محمد راضى عميد كلية الاقتصاد المنزلى جامعة الازهر على انتظام الدراسة بالكلية فى بداية العام الدراسى الجديد ٢٠١٩- ٢٠٢٠، واستعدادات الكلية لإستقبال الطالبات من حيث جاهزية مدرجات وقاعات الدراسة ومعامل الكلية المختلفة واستعدادات أقسام الكلية السبعة للعام الدراسى الجديد، كذلك جاهزية كافة الأقسام الإدارية والطلابية والتعليمية لاستقبال الطالبات.

وتم اعتماد الجداول النظرية والعملية للعام الدراسى الجديد لبدء الدراسة من اليوم الأول للعام الجامعى وتم التأكيد على تسهيل كافة الاجراءات الادارية خاصة للطالبات المستجدات.

واطمأن الدكتور محمد راضى عميد الكلية على استعدادات المدينة الجامعية لاستقبال الطالبات؛ كذلك تم اتخاذ كافة التدابير المتبعة لتوفير سبل الأمان والراحة للطالبات.
طلاب شريعة الأزهر يبدأون اليوم الدراسي بتحية العلم .. صور
طلاب شريعة الأزهر يبدأون اليوم الدراسي بتحية العلم .. صور
طلاب شريعة الأزهر يبدأون اليوم الدراسي بتحية العلم .. صور
طلاب شريعة الأزهر يبدأون اليوم الدراسي بتحية العلم .. صور
طلاب شريعة الأزهر يبدأون اليوم الدراسي بتحية العلم .. صور

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