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أخبار العالم

وبراءة الأطفال في عينيه.. ترامب: أنا رجل مرن

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:04 م
صدى البلد
حسام رضوان
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بالشخص المرن عند حديثه عن سياساته تجاه إيران.

وقال ترامب اليوم الأحد إنه لا ينوي عقد لقاءات مع إيران خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أيام من اتهام طهران بقصف المنشآت النفطية السعودية، وتوقيع واشنطن عقوبات عليها.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الابيض "لا يوجد شيء مستبعد تماما على الاطلاق، لكن ليس لدي نية للقاء مع ايران وهذا لا يعني أن هذا لن يحدث. أنا شخص مرن للغاية."

وتشن الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب حملة "الضغوط القصوى" على طهران، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض العقوبات الاقتصادية على طهران، والتي يعمل على تشديدها بعد الهجوم الإرهابي على المملكة.

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