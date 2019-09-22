خبراء يضعون روشته لمواجهة سموم الإرهابية فى الخارج.. الملاحقة القانونية للمحرضين مع التوعية الشعبية بمخاطرهم

" روشته مقاومة السموم التى تبثها الجماعات الارهابية وافرادها فى الخارج لاثارة الفتنه بين الشعب المصرى ، والتحريض على التظاهر واحداث صدام بين الجيش والمصريين .. وضعها خبراء امنيين واستراتيجين.. تتركز على الضربة القاصمة التى توقف بث هذه السموم ، مع جرعة توعوية للشعب المصرى بمخاطر ومأرب والاهداف الخبيثة لافراد الجماعه فى الخارج .



اللواء محمد نور الخبير الامنى اكد انه يجب الاسراع فى تقنين الوضع القضائى لمثيرى الفتن فى الخارج من افراد الجماعة الارهابية ،او الهاربين الذين يتزعمون منصات التحريض ..ويكون ذلك عبر رصد كل مايقولونه او يبثونه على منصات التواصل الاجتماعى او قنواتهم التى تبث من تركيا وقطر وبريطانيا ،وتسجيل هذه الكلمات وتقديمها للنيابة العامة وجهات التحقيق ، واحالتها للمحاكم لاصدار احكام وقضايا بحقهم .



واشار الى انه بعد صدور اكثر من حكم بحق مثيرى الفتن فى الخارج نقوم باخطار الانتربول الدولى بمنطوق الاحكام وتقديم الدلائل والقرائن التى توكد ارتكاب هولاء المتهمين جرائم التحريض على الدولة والامن القومى المصرى وذلك للمطالبة بتسليمهم للسلطات المصرية .



واوضح الخبير الامنى انه يجب ان نراهن على مواقف بعد الدول التى تاوى هؤلاء الارهابيين مثيرى الفتن ، فقد تتغير مواقفهم وعبر الضغوط يخضعون ويقومون بتسليم مثيرى الفتن والارهابيين ،الهاربين اليهم .



وبالنسبه للقنوات التى تأوى هؤلاء الارهابين ،فان هناك صعوبة فى غلقها ، حيث انها تبث من قطر وتركيا ،وهناك مقاطعة للدولتين ، لكن يجب ان تبدا قنواتنا وصحفنا فى الداخل بتوضيح الصورة الحقيقية لما تشهده مصر ، وكشف دسائس الارهابيين فى الخارج ، مشيرا الى ان المصريين اصبح لديهم وعى بكل مايحاك بمصر من مؤامرات .