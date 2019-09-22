طبيب أزهري يرأس اللجنة الطبية لبطولة العالم لرياضات المكفوفين

استطاع الدكتور حسام الدين مصطفى أخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي أن يحقق مكانة متميزة لأطباء الأزهر في التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي لذوي القدرات الخاصة من المكفوفين، بعد اختياره رئيسا للجنة الطبية بالاتحاد المصري لرياضات المكفوفين واختير هذا العام رئيسا للجنة الطبية لبطولة العالم في رفع الأثقال للمكفوفين المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل.



وقال مصطفى، إنه يفخر بانتمائه للأزهر الشريف مشيرا إلى أنه بدأ عمله بالمعهد القومي للتأهيل الحركي والعصبي ثم مستشفى جامعة الأزهر التخصصي ولحبه لهذا المجال وسعيه للنجاح فقد اختير مديرا للجهاز الطبي لفريق منتخب مصر لكرة القدم للمكفوفين عام 2016 ولتحقيقه لنتائج مبهرة فقد تم اختياره رئيسا للجنة الطبية بالاتحاد المصري لرياضات المكفوفين ورئيس الجهاز الطبي لمنتخبات الجودو ورفع الأثقال وكرة القدم وكرة الهدف التي يرعاها الاتحاد المصري لرياضة المكفوفين ثم رئيسا للجنة الطبية لبطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين، وسيشارك هذا العام رئيسا لهذه اللجنة.



وأضاف الدكتور حسام أن العمل في التأهيل الرياضي أكسبه خبرات كثيرة من خلال المشاركة في المعسكرات وعمل معايشة مع الجهاز الطبي لنادي أتليتكو مدريد الأسباني.