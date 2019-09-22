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أخبار البلد

خبير أمنى يطالب بإيفاد بعثات للخارج لفضح أكاذيب الاخوان

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جودت عيد
أكد اللواء والخبير الأمنى عبد المنعم طلبة، أن الإعلام هو الأساس لمواجهة الفتن التى تبث من خارج مصر، مؤكدا أنه يجب أن تصل الصحف المصرية إلى المصريين فى الخارج، كذلك يجب أن تقوم الجمعيات المتواجدة فى الخارج بتوضيح حقيقة من يبثون السموم من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لاثارة الفتن والتحريض على العنف فى مصر .

وأضاف فى تصريحات خاصة أنه يجب أن تكون هناك بعثات تضم خبراء وسياسين مصريين تقوم بالتوجه إلى الجاليات المصرية فى الخارج لتوضيح حقيقة ما يتم بثه عن مصر من صحف وقنوات الإرهابية، كما يجب اتخاذ اجراءات قانونية ضد مثيرى الفتن من أعضاء الجماعات الإرهابية فى الدول التى يتواجدون فيها، والمطالبة بتسليمهم إلى مصر، ويجب ان يثبت هذه الخطوة جمع مستندات قوية، لغلق كافة الأبواب أمامهم.

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