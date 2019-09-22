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فن

أحمد بدير يبدأ تصوير الجزء الثالث من مسلسل البيت الكبير

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:21 م
أحمد بدير
أحمد بدير
شيرى نبيل
بدأ الفنان أحمد بدير تصوير الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير " الذي من المقرر أن يعرض خارج الموسم الرمضاني.

المسلسل دراما صعيدية ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، ويناقش قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعي.

ويشارك في بطولته لوسي، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، الراقصة دينا، طارق صبري، ريم هلال، دنيا المصري، أحمد صيام، شريف باهر، تيسير عبد العزيز، إيمان أيوب، أحمد النقلي، وعلى الوصال، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي .

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