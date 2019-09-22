ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دبلة خطوبة.. عصام كاريكا يثير الجدل ويحير جمهوره

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:20 م
عصام كاريكا
عصام كاريكا
أحمد إبراهيم
أثار الفنان عصام كاريكا جدلا واسعا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك بعد نشره صورة يد فتاة ترتدى دبلة وهو الامر الذى دفع الكثير من جمهوره للتساؤل حول حقيقة خطوبته من عدمها.

وعلق عصام كاريكا على الصورة قائلا: "دى مش أيدى اصلا" وبرغم من هذا التعليق الا ان متابعين كذبوا هذا الأمر مما دفعه لكتابة تعليق آخر ولكنه جاء غامضا، حيث قال: "أما مقولتش مبروك وبعدين دي مش ايدي .. بس بنعمل حركة كدة وحتعرف بعدين متخافش".

يذكر أن عصام كاريكا مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "عليكى غمزة"، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جيهان خليل في الجيم.. والجمهور: دمك تقيل ومش مهضومة

أحمد فهمى يواصل استفزاز جمهوره: هتقولوا على المية اللي فى ايدى ايه بقى

شاهد.. رسالة أحمد الشيخ لجمهوره بمناسبة عيد ميلاده

بـ فرو وفستان غريب..أصالة فى إطلالة جديدة

وصلة غزل لـ نسرين طافش من جمهورها تعليقا على فيديو لها.. شاهد

عصام كاريكا يطرح كليب عليكى غمزة.. فيديو

ترشيحاتنا

كارثة .. 3 فيروسات قد تؤدي للإصابة بالسرطان

خالد الغندور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

بعد الفوز بثلاثية.. عمرو أنور: شباب الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك

بـ هاف ستومك.. صبا مبارك بإطلالة جريئة والجمهور: كفاية حلاوة بقى

الإفتاء توضح حكم تسييد النبي في التشهد الأخير للصلاة .. فيديو

قرار فنى غريب من ميتشو قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى بالدروى

ركبوا الصوت على فيديوهاته .. محمد رمضان يكشف أكاذيب قناة الجزيرة ..فيديو

قصير أوي.. ناهد السباعي بفستان جريء في مهرجان الجونة

خلاف على مدرب الحراس.. أسماء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري

شطة: عقوبة كارثية تنتظر الزمالك حال انسحابه من السوبر الأفريقي

فيديو يثير غضب جماعة الإخوان وتسعى لحذفه من مواقع التواصل .. تعرف عليه

قرار فنى غريب من ميتشو قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى بالدروى

القوات المسلحة: الصفحات الرسمية لـ المتحدث العسكرى على فيسبوك وتويتر هما فقط مصدر المعلومات

نشر تاريخها القذر.. إعلامى بقناة الجزيرة يفضح سياستها الصهيونية ..فيديو

أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول على تشيلسي وسبب تغيير ماني

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

نشأت الديهي: اعتذار الجزيرة عن فبركة فيديوهات تاريخي وغير مسبوق.. فيديو

نجمات يتألقن بـ فساتين قصيرة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جامب سوت يشبه فستان الزفاف.. دانا حمدان فى إطلالة جديدة بالجونة.. شاهد

بـ 12 ألف جنيه.. حذاء بوسي شلبي والجمهور: حرام

مكشوف الظهر.. ريم مصطفي تبرز تصميم فستانها بالجونة