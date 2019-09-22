دبلة خطوبة.. عصام كاريكا يثير الجدل ويحير جمهوره

أثار الفنان عصام كاريكا جدلا واسعا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك بعد نشره صورة يد فتاة ترتدى دبلة وهو الامر الذى دفع الكثير من جمهوره للتساؤل حول حقيقة خطوبته من عدمها.



وعلق عصام كاريكا على الصورة قائلا: "دى مش أيدى اصلا" وبرغم من هذا التعليق الا ان متابعين كذبوا هذا الأمر مما دفعه لكتابة تعليق آخر ولكنه جاء غامضا، حيث قال: "أما مقولتش مبروك وبعدين دي مش ايدي .. بس بنعمل حركة كدة وحتعرف بعدين متخافش".



يذكر أن عصام كاريكا مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "عليكى غمزة"، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".





