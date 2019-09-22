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أخبار العالم

خدعة التمكين.. صدمة في السودان بسبب تسريب وثيقة تفضح خيانة الإخوان

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:06 م
إخوان السودان
إخوان السودان
أحمد قاسم
كشفت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، صدمة عارمة في الشارع السوداني بسبب وثيقة صادرة عن تنظيم الإخوان في السودان عام 1990، نشرتها مؤخرا يسرية محمد الحسن، إحدى أشهر مذيعات الشاشة السودانية خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.

وقالت "سكاي نيوز" إن الوثيقة فضحت سلوك التنظيم الإرهابي الذي يسعى لقصر تحقيق المكاسب على "الأهل والعشيرة" فقط، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، حيث تضمنت أمرًا مباشرًا وصريحًا لجميع الوزارات والجهات المعنية، بأن يقتصر التعيين والترقية في الوظائف الحكومية، ومنح عقود الأعمال والفرص التجارية، فقط على المنتمين للتنظيم.

وقالت يسرية الحسن لـ"سكاي نيوز"، إن الوثيقة صحيحة، مشيرةً إلى أنها حصلت عليها في مطلع العام 1990، أي بعد أشهر قليلة من انقلاب الجبهة الإسلامية على الحكم في يونيو من عام 1989.

وأوضحت الحسن أنها حصلت على الوثيقة من أحد كبار المسئولين في مكتب والي ولاية شمال كردفان آنذاك، قبل أن تتم الإطاحة به لاحقًا، في إطار حملة شرسة استهدفت كل من لا يدينون بالولاء لتنظيم الإخوان.

وكانت هذه هى بداية ما عرف بـ"تنفيذ سياسة التمكين"، التي تم بموجبها تشريد الآلاف من الموظفين الأكفاء واستبدالهم بمنسوبي التنظيم الفاقدين لأبسط معايير الكفاءة والتأهيل الوظيفي، مما أدى لاحقا إلى الانهيار الكبير الذي شهدته الخدمة المدنية في السودان.

ولم يقتصر الأمر على الخدمة المدنية فقط، بل امتد ليشمل الشركات والشخصيات العاملة في مجال الأعمال والتجارة، حيث فتحت أمامها الأبواب لاحتكار السوق وتجميع ثروات طائلة، مما قاد إلى خلل كبير في بنية اقتصاد البلاد.

وأحدثت الوثيقة، التي وصفها ناشطون ومدونون بـ"وثيقة العار"، موجة استنكار كبيرة في الشارع السوداني، نظرا لما احتوته من عبارات إقصائية لأكثر من 98 بالمئة من الشعب السوداني، واحتكار كافة موارد وفرص ومقدرات البلاد على المنتمين للتنظيم، الذين تبلغ نسبتهم أقل من 2 بالمئة من أبناء الوطن.

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