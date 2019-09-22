كيف تشارك في اليوم المفتوح للتوظيف لأورنج ؟.. خدمات









وتوفر اورنچ مصر لموظفيها بيئة عمل تنافسية تدعم تطوير وتنمية مهارات وكفاءة فرق العمل. وتأتي سلسلة التوظيف الجديدة بالتوازي مع توسع اورنچ في مصر وضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات الاتصالات.



لتسجيل الحضور برجاء الضغط علي الرابط التالي :



ولتسهيل المشاركة في الحدث، أعلنت اورنچ مصر عن إمكانية تسجيل طلبات المشاركة في هذا اليوم عبر صفحات الشركة الرسمية علي الانترنت ، كما أعلنت توفير وسائل مواصلات مجانية لنقل المرشحين من وسط القاهرة إلى القرية الذكية.وتوفر اورنچ مصر لموظفيها بيئة عمل تنافسية تدعم تطوير وتنمية مهارات وكفاءة فرق العمل. وتأتي سلسلة التوظيف الجديدة بالتوازي مع توسع اورنچ في مصر وضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات الاتصالات.

أعلنت "اورنچ "، أسرع شبكة في مصر، عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف في مقرها بالقرية الذكية يوم السبت الموافق ٢٨ سبتمبر. ويتيح الحدث أمام المهتمين بقطاع الاتصالات فرصة المنافسة على أكثر من ٢٥٠ فرصة عمل في مختلف التخصصات على رأسها وظائف ممثلي خدمة العملاء وممثلي مبيعات التجزئة.