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أحمد موسى يفضح قناة TRT التركية بعد فشل استطلاع رأي عن السيسي.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:11 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
كشف الإعلامي أحمد موسى، فضيحة قناة «TRT» التركية، التي أجرت استطلاعا للرأي حول تظاهرات الجمعة، وما إن كانت ستؤثر على بقاء الرئيس السيسي في منصبه.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «80% من المشاركين في الاستطلاع رفضوا التظاهرات، واحتمالية تأثيرها على بقاء الرئيس السيسي»، متابعا: «القناة واحدة من الأذرع الإعلامية لنظام أردوغان، ويديرها رئيس مخابرات تركيا».

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