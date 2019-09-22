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أخبار البلد

للسنة الثالثة.. مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمهرجان الجونة السينمائي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:44 م
مفوضية الأمم المتحدة
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمهرجان الجونة السينمائي
أمينة الدسوقى
شاركت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمهرجان الجونة السينمائي في حلقة نقاشية حول صوت اللاجئين في صناعة الأفلام وللتوعية بقضايا اللاجئين والعمل على نشر الوعي بحقوقهم ومعاناتهم.

وجمعت الحلقة عددًا من الفنانين من بينهم الممثلة صبا مبارك والمخرج عمرو سلامة، إلى جانب شادن خلاف رئيس وحدة سياسات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية، ورانهلد إك - صانعة أفلام و خبيرة إتصالات.

كما جمعت الحلقة كلا من أمين دره صانع أفلامن والمخرج عمرو سلامه، ودانيلا تشيكيلا، مسؤولة فويق التواصل مع المجتمعات بمفوضية اللاجئين، والممثل السوري قيس شيخ نجيب، وثريا اسماعيل المدير التنفيذي لمؤسسج منتور.

تناول المخرج عمرو سلامة الوسائل المبتكرة لتناول القضايا الإنسانية المختلفة في السينما الحديثة وتطرق لأوجه تمثيل اللاجئين في الأفلام العالمية، بينما ناقشت صبا مبارك تجربتها في فيلم "الضيف" ومعايشتها للاجئين حينها وكيف أثرت فيها.

وعقب الحلقة النقاشية، تم العرض الأول للفيلم الوثائقي "ما وراء المحيط"، ويروي الفيلم تجربة المغامران عمر سمرة وعمر نور أثناء رحلة عبورهما المحيط الأطلنطي وكيف أستعدا لها والمخاطر التي واجهوها وكادت تنهي حياتهما، فرغم التدريبات التي تلقاها المغامران قبل الرحلة إلا أن أمواج البحر العالية كانت أشد مما توقعا، فقد عاشا التجربة التي يتعرض لها آلاف اللاجئين على مستوى العالم بعدما أجبروا على الفرار من أوطانهم بحثًا عن الأمان والحماية الدولية.

حضر العرض مجموعة من الفنانين من بينهم يسرا التي أثنت على الفيلم وتامر حبيب وأحمد داوود وعلا رشدي وأحمد حاتم وأروى جودة وأحمد داش وكريم قاسم وتارا عماد والملحن هشام خرما.

وقد تم انتاج هذا الفيلم بدعم من DHL وبالتعاون بين المفوضية و IEFTA وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ليلقي الضوء على معاناة اللاجئين وإصرارهم على إيجاد حياة كريمة لهم ولأسرهم.

كما كرم مهرجان الجونة السينمائي اليوم جهود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العمل على خدمة اللاجئين من خلال حفل إستقبال يحضره عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

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