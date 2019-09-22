لحماية المدرسين من قلة أدبه.. أم ترافق ابنها الصغير داخل الفصل

اضطرت أم بريطانية إلى الذهاب إلى المدرسة مع ابنها الصغير ومرافقته داخل الفصل بسبب شغبه ووقاحته مع المدرسين خصوصا مدرسي مادة الرياضة.



وذهبت بيكي كرانديلي مع ابنها إلى مدرسة "سيتينجبورن كومينتي كوليدج" في مدينة كينت، وجلست إلى جوار ابنها كجزء من تجربة مفاجأة.



ونقلت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية عن بيكي قولها إن ابنها، الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، أظهر سلوكا سيئا تجاه المدرسين خلال العام الماضي، ولم يتوقف مع عودة المدارس في الفصل الدراسي الأول.



وذك موقع "كينت لايف" أن جلوس الأم إلى جوار صغيرها خفف من وطأة وقاحة طفلها من سلوكه السييء.



وقررت بيكي التدخل بعد تلقي رسالتين بالبريد الإلكتروني من معلمه حول تورط ابنها في مشكلتين قد تعرضاه إلى ورطة.



وأشارت إلى أن سلوك ابنها بدأ في التغير منذ العام الماضي، وأنها فسرت ذلك بأنه يكب، إلا أنها لم تستطع السكوت بعدما تحول الأمر إلى الوقاحة وقلة الاحترام.