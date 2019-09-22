الصوبة الزجاجية تهدد كوكب الأرض.. خبير يكشف أسباب التغييرات المناخية.. فيديو

قال الدكتور سمير طنطاوى خبير التغير المناخي والبيئة بالأمم المتحدة ان التغيرات المناخية من المخاطر التى تهدد كوكب الارض كله وليس دولة بعينها ويعتبر من اخطر التهديدات .



وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج " مانشيت" مع الاعلامية "رانيا هاشم" ان نظرية التغيرات المناخية قائمة على مايسمي بظاهرة "الصوبة الزجاجية" وكأن العالم كله يعيش فى صوبة واحدة وأى تأثير فى مكان سيؤدى للتأثير فى مكان آخر .



وتابع أن السبب فى التغييرات المناخية هو زيادة انبعاثات غازات تسمي بالاحتباس الحراري لها طبيعة كيميائية تمتص الاشعة الشمسية وتحتفظ بها وتعمل على زيادة درجات حرارة الغلاف الجوى .



واستكمل أنه خلال الـ 100 سنة الماضية تم حرق كميات هائلة من الغاز الحفري وهى احد المصادر الاساسية لغازات الاحتباس الحراري .