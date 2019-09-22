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أخبار العالم

الإماراتيون يدلون بأصواتهم بالانتخابات البرلمانية بسفارتهم فى مصر

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:19 م
صدى البلد
حسام رضوان
استقبلت سفارة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة اليوم الأحد، الناخبين الإماراتيين المتواجدين بالأراضي المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي تستمر لمدة يومين في مقر السفارة من الساعة 10 صباحا، وحتى 6 مساء بحسب التوقيت المحلي.

وبحسب صحيفة "البيان"، شهد اليوم الأول توحه أعدادا من الناخبين، الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في الانتخابات، وما لها من تعزيز المشاركة السياسية، وإيصال الكفاءات إلى البرلمان وتعزيز دور المواطن الإماراتي في عملية صنع القرار.

وقال السفير مبارك الجنيبي إن "السفارة لن تألو جهدًا في تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لمشاركة أكبر عدد من مواطني الدولة المتواجدين في مصر في تلك الانتخابات المهمة للمساهمة الفعّالة في إنجاح هذه الانتخابات التي تعبر بحق عن توجيهات القيادة الرشيدة في دعم الوطن وأبناء الإمارات".

وأضاف أن هذه الانتخابات تأتي في إطار التمكين السياسي للمرأة بعد رفع نسبة تمثيلها في المجلس الى 50%، تنفيذا لقرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

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