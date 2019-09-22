من دولاب الذكريات.. ياسين أحمد السقا يستعيد لحظات الطفولة مع والده

نشر ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا صورا له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر ياسين السقا بصحبة والده الفنان أحمد السقا ووالدته وهو طفل وعلق قائلًا "شكرا لك".



ياسين السقا هو أكثر أولاد الفنان أحمد السقا شبها لوالده، كما أنه يقلد والده في كثير من الأمور، وبدأ يخطو أولى خطواته نحو الفن.





يذكر أن آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.