ننشر أسماء المقبولين في اختبار الأوقاف للمحفظين



اعتمد وزير الأوقاف اليوم الأحد نتيجة اختبار عدد (15) محفظًا ومحفظة متطوعين من المحفظين والمحفظات التابعين للجمعيات الأهلية ، والناجحون في الاختبارات هم :



1-منى محمد السيد أحمد المسيري

الجيزة



2-عبير كمال محمد سليمان

الجيزة



3-إيمان عبد الحكم محمد السيد

الجيزة



4-عبد الرحمن إبراهيم علي محمد

الجيزة



5-معاذ شريف صابر يوسف

الجيزة



6-فوزية محمود جاه الرسول إبراهيم

الجيزة



7-إسراء رمضان عبده حسن بشير

الجيزة



8-هناء محمد سعيد عبد اللطيف

الجيزة



9-عزة حسن محمد الشربيني

الجيزة



10-نوريهان السيد عبده الريدي

الجيزة



11-أمل عبد الرحمن حنفي عبد المتجلي

الجيزة



12-لطافة حسن سيد محمد

الجيزة



13-رباب حسين محمد علي

الجيزة



14-أمل وجدي أحمد يحيى

الجيزة



15-فاطمة عيد عبد البديع عبد المحسن

الجيزة



وأكدت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بخدمة القرآن الكريم وتقنين وضع مكاتب تحفيظ القرآن الكريم التابعة لبعض الجمعيات الأهلية لتكون تحت الإشراف العلمي لوزارة الأوقاف، والإشراف المالي والإداري لوزارة التضامن الاجتماعي.

