بـ مشروب وأكلة.. ياسمين صبري تكشف عن سر رشاقتها وجسمها الصحي

نشرت الفنانة ياسمين صبري على قصتها الخاصة بصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" نظامها الغذائي في الحصول علي جسم صحي .





وشاركت ياسمين جمهورها بصورة لوجهها تبرز فيها بشرتها الصافية، والتقطت الصورة بطريقة السيلفي وكتبت على الصورة قائلة: ان سر رشاقتها والتمتع بجسم صحي هو الاعتماد وتناول المياة بكثرة مع تناول الاسماك .





وكانت ياسمين صبري تتمتع بجسم ممشوق ورشيق وذلك بأتباعها انظمة غذائية واتباع النظام الرياضي في حياتها، مما جعلها من الفنانات اصحاب الاجسام المثالية والتي تنال اعجاب الجمهور .



وتعتبر ياسمين صبري من النجمات التي لم تلجأ الي عمليات التجميل او المكياج الصارخ ولكنها دائما تحاول ان تظهر طبيعية وبدون مكياج لأبراز جمالها .

