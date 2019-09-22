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بـ مشروب وأكلة.. ياسمين صبري تكشف عن سر رشاقتها وجسمها الصحي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:57 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة ياسمين صبري على قصتها الخاصة بصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" نظامها الغذائي في الحصول علي جسم صحي .


وشاركت ياسمين جمهورها بصورة لوجهها تبرز فيها بشرتها الصافية، والتقطت الصورة بطريقة السيلفي وكتبت على الصورة قائلة: ان سر رشاقتها والتمتع بجسم صحي هو الاعتماد وتناول المياة بكثرة مع تناول الاسماك .


وكانت ياسمين صبري تتمتع بجسم ممشوق ورشيق وذلك بأتباعها انظمة غذائية واتباع النظام الرياضي في حياتها، مما جعلها من الفنانات اصحاب الاجسام المثالية والتي تنال اعجاب الجمهور .

وتعتبر ياسمين صبري من النجمات التي لم تلجأ الي عمليات التجميل او المكياج الصارخ ولكنها دائما تحاول ان تظهر طبيعية وبدون مكياج لأبراز جمالها .
بـ مشروب وأكلة.. ياسمين صبري تكشف عن سر رشاقتها وجسمها الصحي

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