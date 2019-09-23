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بين الناس

مسروقة منه من 3 سنين.. مواطن يشكو توقف بطاقة التموين لامتلاكه سيارة.. صور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:03 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن فاروق محمود سعيد ،مقيم فى شارع محولات الكهرباء محطة المطبعة بالهرم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" الاخباري، من توقف بطاقة التموين بسبب امتلاكه سيارة.

وأضاف فى رسالته: أنه كان يمتلك سيارة فعلا لكنها اتسرقت منه منذ 3 سنوات وعمل محضر بذلك بتارخ 3/10/2016 ، ولم اتمكن من العثور عليها مرة اخرى.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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