مسروقة منه من 3 سنين.. مواطن يشكو توقف بطاقة التموين لامتلاكه سيارة.. صور

استغاث المواطن فاروق محمود سعيد ،مقيم فى شارع محولات الكهرباء محطة المطبعة بالهرم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" الاخباري، من توقف بطاقة التموين بسبب امتلاكه سيارة.



وأضاف فى رسالته: أنه كان يمتلك سيارة فعلا لكنها اتسرقت منه منذ 3 سنوات وعمل محضر بذلك بتارخ 3/10/2016 ، ولم اتمكن من العثور عليها مرة اخرى.



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