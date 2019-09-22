نجم الكرة السعودية: أحببت ليفربول بسبب محمد صلاح

أكد محمد الشلهوب ، لاعب نادي الهلال وأسطورة الكرة السعودية أن المصري محمد صلاح ، جعله يحب نادي ليفربول الإنجليزي رغم تشجيعه لنادي مانشستر يونايتد.



يذكر أن محمد صلاح توج بجائزة الحذاء الذهبي ، كهداف للدوري الإنجليزي في الموسميين الماضيين مع فريقه ليفربول ،كما أنه قاد الريدز للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ، في إنجاز تاريخي للاعبين الأفارقة والعرب.



وقال الشلهوب في تصريحات صحفية: "محمد صلاح يشرفنا جميعًا كعرب ونحن نحبه جميعًا ، أنا لا أحب ليفربول في الأساس ، فأنا مشجع لنادي مانشستر يونايتد ، لكنني أصبحت أحب ليفربول لتواجد صلاح به ."



جدير بالذكر أن محمد صلاح قاد فريقه اليوم للفوز على فريقه السابق تشيلسي بهدفين مقابل هدف ، وذلك في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.