بعد صفعة جانتس.. نتنياهو يشن أقوى هجوم على القائمة العربية

في أول تعليق له على توصية القائمة المشتركة بخصمه بيني جانتس رئيسا للوزراء، أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي "إن الخيار الآن هو إما تشكيل حكومة أقلية تمجد "الإرهابيين" أو حكومة وطنية واسعة".



وقال نتنياهو: "الآن هناك خياران: إما تشكيل حكومة أقلية تعتمد على من ينبذون إسرائيل ويمجدون "الإرهابيين" الذين يقتلون جنودنا ومواطنينا، أو تشكيل حكومة وطنية واسعة".



وأكدت القائمة المشتركة أن "موقفها في موضوع التوصية لا يعني بأي شكل دعم الحكومة القادمة، حيث إن هناك فرقا بين التوصية والتكليف بتشكيل الحكومة، وبين الموقف من الحكومة المشكلة فعلا".