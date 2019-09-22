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فن

دنيا عبد العزيز توجه رسالة إلى ميرفت أمين بسبب قيد عائلي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:53 م
دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز
شيرى نبيل
وجهت الفنانة دنيا عبد العزيز رسالة للنجمة ميرفت أمين عن طريق نشر صورة تجمع بينهما من كواليس مسلسل "قيد عائلي" الذي يعرض وحقق نجاحا جماهيريا كبير .

وعلقت دنيا علي الصورة : شوفتوا حلاوته يا ناس".

ويدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.
دنيا عبد العزيز توجه رسالة إلى ميرفت أمين بسبب قيد عائلي

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