وزير الخارجية الفرنسي: الهجوم على السعودية نقطة تحول في المنطقة

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأحد، إن الهجوم على منشآت شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية يعتبر نقطة تحول في المنطقة.



وكان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب صرح، صباح اليوم، بأن بلاده تدرس بعناية معلومات بشأن هجمات السعودية قبل تحميل أحد المسئولية.



يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة عقب الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو النفطية يوم السبت الماضي.



واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بتنفيذ الهجوم، فيما تعهدت المملكة العربية السعودية باتخاذ الإجراء المناسب عقب انتهاء التحقيقات.