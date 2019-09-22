ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الخارجية الفرنسي: الهجوم على السعودية نقطة تحول في المنطقة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:36 م
جان إيف لودريان
جان إيف لودريان
أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأحد، إن الهجوم على منشآت شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية يعتبر نقطة تحول في المنطقة.

وكان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب صرح، صباح اليوم، بأن بلاده تدرس بعناية معلومات بشأن هجمات السعودية قبل تحميل أحد المسئولية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة عقب الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو النفطية يوم السبت الماضي.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بتنفيذ الهجوم، فيما تعهدت المملكة العربية السعودية باتخاذ الإجراء المناسب عقب انتهاء التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة البريطانية: الهجوم على منشآت النفط السعودية محاولة متهورة لتدمير استقرار المنطقة

الخارجية البريطانية: الهجوم على منشآت نفطية سعودية محاولة لتدمير الأمن الإقليمي

بريطانيا: نجري اتصالات لتحديد الرد الأوسع نطاقا على هجمات أرامكو

أسعار النفط تواجه إشكالية ثلاثية الأبعاد.. استهداف منشآت النفط.. قرارات أوبك وضغوط اقتصادية.. وخبراء يتوقعون ارتفاع سعر النفط إلى 10 دولارات للبرميل

بعد الهجوم على منشآت أرامكو.. خارجية فرنسا تؤيد قرار السعودية بشأن التحقيقات.. فيديو

السفير محمد حجازي يكشف أهم القضايا التي طرحت أثناء مباحثات سامح شكري ولودريان

ترشيحاتنا

أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول على تشيلسي وسبب تغيير ماني

نشر تاريخها القذر.. إعلامى بقناة الجزيرة يفضح سياستها الصهيونية ..فيديو

علي معلول يحتفل مع زوجته بكأس السوبر المصري .. صور

طائرة الرئيس الفارهة.. أحمد موسى يفضح أكاذيب جماعة الإخوان ويكشف الحقيقة ..فيديو

شهد شاهد من أهلها.. صحفية تركية تفضح دور أردوغان فى التحريض ضد مصر ..فيديو

قرار فنى غريب من ميتشو قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى بالدروى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصريون فى نيويورك يواصلون الاحتشاد لدعم وتأييد مصر والرئيس السيسى

شاهد .. السيسي يعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية عراقية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

جامب سوت يشبه فستان الزفاف.. دانا حمدان فى إطلالة جديدة بالجونة.. شاهد