مات من 6 سنوات.. إماراتي يفضح الإرهابية بعد نشر صورة لـ أحمد فؤاد نجم من التحرير

#متحدون_ضد_اعدائك_يا_مصر



الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم رحمه الله توفى في 2013 ( و لكنه ظهر فجأة في #ميدان_التحرير_الان ) في 2019 ‼️



📍 فقط لتعرفوا كيف يعملون وبكل غباء و بأكاذيب مفضوحة ضد أمن #مصر و استقرارها .. pic.twitter.com/WEP8LnhNAm — إبراهيم بهزاد (@ibahzad) September 22, 2019

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت مواقع جماعة الإخوان، صورة للراحل أحمد فؤاد نجم من مظاهرات الجمعة الماضية.ونشر إبراهيم بهزاد مواطن اماراتى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"‏ الصورة التى تم تداولها وعلق قائلًا: " #متحدون_ضد_اعدائك_يا_مصر، الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم رحمه الله توفى في 2013 ( و لكنه ظهر فجأة في ‎#ميدان_التحرير_الان ) في 2019 ‼️.وتابع: "فقط لتعرفوا كيف يعملون وبكل غباء و بأكاذيب مفضوحة ضد أمن ‎#مصر و استقرارها".يذكر ان الشاعر أحمد فؤاد نجم توفى يوم 3 من ديسمبر من عام 2013 وهو أهم شعراء العامية المصرية وأحد البارزين في الفن والشعر العربي، الذي لقب بالفاجومي المصري وبسبب ذلك سجن عدة مرات لما يقارب الـ 18 عامًا.