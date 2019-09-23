سكان كمبوند بحدائق أكتوبر يشتكون من طفح مياه الصرف

شكا المواطن محمد محمود عبد الحميد علام، من سكان كمبوند أرابيانو بحدائق أكتوبر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار طفح مياه الصرف الصحى بميدان كنز وعدم الاستجابة لشكواه الأولى.



وقال فى رسالته: على الرغم من شكوانا الأولى إلا أن الوضع ما زال كما هو، والشوارع غارقة فى مياه الصرف الصحى، والوضع أصبح صعبا للغاية، الروائح الكريهة بدأت تزداد والحشرات تهاجم الأطفال، مناشدا المختصين بالعمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن.



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