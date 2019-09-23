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بين الناس

عاوزين وحدة صحية .. سكان دير أبوحنس بالمنيا يستغيثون

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:02 ص
صدى البلد
وسام مختار
يعانى أهالى قرية دير أبوحنس التابعة لمحافظة المنيا، من عدم وجود وحدة صحية يلجأ إليها أهالى القرية في حال تعرضهم لأى طارئ مرضى ويواجهون تقصيرا من المسئولين بالاهتمام بخدماتهم الصحية، علاوة على عدم وجود أطباء في القرية لمعالجة الحالات الطارئة.

ويقول محمود هانى أحد أهالى القرية ويعمل مدرس أول لغة عربية: الأهالى يعانون من الأمراض المختلفة دون علاج وذلك لعدم وجود أطباء علاوة على قلة الخدمات الصحية وقلة الأدوية حيث لا توجد وحدة صحية.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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