عاوزين وحدة صحية .. سكان دير أبوحنس بالمنيا يستغيثون

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يعانى أهالى قرية دير أبوحنس التابعة لمحافظة المنيا، من عدم وجود وحدة صحية يلجأ إليها أهالى القرية في حال تعرضهم لأى طارئ مرضى ويواجهون تقصيرا من المسئولين بالاهتمام بخدماتهم الصحية، علاوة على عدم وجود أطباء في القرية لمعالجة الحالات الطارئة.ويقول محمود هانى أحد أهالى القرية ويعمل مدرس أول لغة عربية: الأهالى يعانون من الأمراض المختلفة دون علاج وذلك لعدم وجود أطباء علاوة على قلة الخدمات الصحية وقلة الأدوية حيث لا توجد وحدة صحية.