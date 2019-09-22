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أخبار البلد

شاهد .. السيسي يعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية عراقية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:47 م
القمة الثلاثية بين
القمة الثلاثية بين قادة مصر والأردن والعراق
محمد عبد المنعم
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ثلاثية مصرية أردنية عراقية، وذلك على هامش فعاليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتعد هذه الجولة الثانية من القمة الثلاثية الثانية التي تعقد بين قادة وزعماء الدول الثلاث ، في إطار التعاون العربي المشترك لصالح الشعوب في إطار المنفعة والاحترام المتبادلين.

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال إن القمة ستشهد متابعة ما تم بحثه والاتفاق عليه خلال القمة الأولى التى عقدت بالقاهرة مارس الماضى ، وكذا تعزيز مستوى التنسيق بين الدول الثلاث، والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصلهم الجغرافي وتكامل مصالحهم الاستراتيجية والاقتصادية، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عددا من البلدان العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، ودعم حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، والأزمات في سوريا وليبيا واليمن.
شاهد .. السيسي يعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية عراقية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
شاهد .. السيسي يعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية عراقية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
شاهد .. السيسي يعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية عراقية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

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