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في حب مصر.. وليد توفيق يوجه رسالة لـ الشعب المصري والرئيس السيسي ..فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:49 م
وليد توفيق
وليد توفيق
محمد القاضي
وجه الفنان اللبناني وليد توفيق، رسالة حب إلى الشعب والجيش والقيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن ذلك ليس كلاما من أجل المصلحة، بل لأن مصر بالنسبة إليه كل فنان عربي البلد الثاني لهم.

وأضاف الفنان اللبناني وليد توفيق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن أي سوء يضر بمصر يُسيء للعرب بالكامل، مؤكدًا أن الشعب المصري طيب وحبيب، متابعا "بحب مصر.. حبيبة وطول عمرها حبيبة، أصيلة وطول عمرها أصيلة، يا مصر يا أم الدنيا مكنش قبلك دنيا".

وأشار إلى أن تلك الكلمات أراد أن يوجهها للشعب المصري في تلك الظروف، مضيفًا "كلنا لازم نغني لمصر، ولجيش مصر الذي زرع الأمل ويعمل على أن مصر تعود أفضل مما كانت عليه"، مستكملا "طالما مصر بخير إحنا بخير بإذن الله تعالى".

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