أرنولد يتغنى بذكاء محمد صلاح في هدف ليفربول الأول أمام تشيلسي

أشاد ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لنادي ليفربول بدور زميله المصري محمد صلاح في لقطة الهدف الأول للريدز في شباك تشيلسي في المباراة التي جمعتهما في الدوري الإنجليزي.



يذكر أن محمد صلاح قد قاد ليفربول للفوز على فريقه القديم تشيلسي بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، حيث إنه كان صاحب تمريرة الهدف الأول الذي أحرزه أرنولد.



وقال أرنولد في تصريحات صحفية:"صلاح كان له دور كبير في الهدف، اتفقت معه على طريقة تنفيذ الركلة الحرة، طلبت منه أن يبعد الكرة قليلًا عن الحائط البشري للاعبي البلوز حتى تكون زاوية التسديد أفضل أمامي، ثم سددت الكرة بقوة وحاولت أن أضعها في مكان صعب حتى لا يتصدى لها الحارس وبالفعل، نجحت الخطة وأحرزت الهدف."



ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات بـ 18 نقطة من 6 انتصارات ، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.