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أخبار البلد

طراد الاسمرى .. كاتب سعودي يكشف الحسابات المزيفة للإخوان على تويتر

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:47 م
طراد الاسمرى
طراد الاسمرى
محمد بدران
كشف الكاتب السعودى طراد الاسمري، خداع وكذب جماعة الاخوان المسلمين فى الحسابات المزيفة التي شاركت في الهاشتاج الذي أطلقه الهارب محمد علي ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتب الكاتب السعودى طراد الاسمري على صفحته بموقع التواصل "تويتر" ‏لتعرف حجم الكذب والتضليل .. شاهد كيف أغرقت الحسابات الوهمية هاشتاق : ‎#ميدان_التحرير الآلاف منها أنشئت في نفس التاريخ 20 و 21 سبتمبر 2019م "تغريدات مباشرة" دون احتساب الرتويت .. شارك آلاف من الجزائر ، تركيا ، قطر، الكويت.. بقيادة الخلايا الإلكترونية للإخوان المفلسين"


يذكر أن هناك عددًا من الجروبات السرية لجماعة الإخوان الإرهابية تدار من قناة الشرق ومكملين والجزيرة وايضا هاشتاجات الإرهابية تهاجم الدولة المصرية با استمرار.
طراد الاسمرى .. كاتب سعودي يكشف الحسابات المزيفة للإخوان على تويتر

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