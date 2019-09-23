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برلمان

عضو لجنة حقوق البرلمان يطالب الجامعة العربية بمعاقبة قناة الجزيرة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
أسامة علي
طالب النائب صبحى الدالى عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، باتخاذ إجراء قانونى من قبل جامعة الدول العربية والمجتمع الدولى ضد قناة الجزيرة لدعمها الإرهاب لإسقاط الدول العربية.

وأضاف صبحى الدالى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية تنعم منذ سنوات بالاستقرار، وتحسن الاقتصاد بمرور الوقت، وهذا ما لم يعجب القناة المأجورة، لذلك كثفت خلال الفترة الماضية حملاتها الممنهجة ضد مصر لزعزعة أمنها القومى.

وتابع: هذه القناة الإرهابية والمأجورة لا يهمها الشعب المصرى بل يهمها هدم مصر وهذا لن يحدث.

وأدانت المنظمات الحقوقية الدولية وهي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، الرابطة الخليجية للحقوق والحريات والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسانية لغة التحريض الصادرة من إعلام قطر ودعوتها التحريضية لبث الفوضى والإرهاب والعنف بشوارع مصر، والذي سيسبب انتهاك للأرواح ولحقوق الإنسان والأملاك الخاصة والعامة وخاصة عدم احترام قناة الجزيرة المملوكة للحكومة القطرية للشفافية والمصدقية والقواعد العالمية للخبر وفبركتها للأخبار وسياسة الكذب التي تمارسه.

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