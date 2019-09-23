مع انطلاق العام الدراسي الجديد .. مسابقات عالمية وأنشطة رياضية .. وانطلاق مشروع قومي للياقة البدنية .. مبادرات للمرة الأولى بالجامعات

صبحي حسانين: 4800 جنيه سعر دراجة لكل طالب.. وخصم 15% بالجامعات

للطلاب المستجدين بالجامعات .. يمكنك الحصول على مراكز دولية من خلال المشاركة بهذه الأنشطة

الاتحاد الرياضي للجامعات ينظم 3 بطولات عالمية ومشروع قومي للياقة البدنية قريبا





يستعد الطلاب الجدد بالجامعات المصرية لخوض مرحلة تعليمية جديدة وهامة لا تقتصر على الدراسة فقط بل هناك أنشطة طلابيه في المجالات المختلفة يمارسها الطلاب وفق ميولهم هوايتهم.





من جانيه أكد الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن الاتحاد يعتزم إطلاق عدة مبادرات وأنشطة رياضية مهمة بالجامعات خلال الفترة المقبلة مع بدء الدراسة، تساعد الطلاب على اكتشاف عالم آخر من الأنشطة بهذه المرحلة التعليمية، حيث تصل المبادرات والأنشطة إلى العالمية.



وأضاف "حسانين"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن المشروع القومي للياقة البدنية والذي وافقت عليه الجمعية العمومية للاتحاد والذي سيتضمن تنظيم مسابقات ومبادرات وأنشطة رياضية، كما يتم تنظيم 3 بطولات عالم حاليا اسكواش وكرة يد وكرة قدم نسائية.



وقال الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، إن الدراجات الخاصة بالمشروع القومي بالجامعات المصرية " دراجة لكل طالب" أصبحت جاهزة بمصانع الانتاح الحربي في انتظار تلقي الاعداد المطلوبة في الجامعات ثم تجهيز العدد، مشيرا إلى أن سعر الدراجة هو 4800 جنيه ولكن هناك خصما 15% للطلاب.



وأكد حسانين في تصريح خالص لصدى البلد ، أن هناك توصيات للجامعات من الوزارة للتواصل مع مديري فروع البنوك القومية مثل "البنك الأهلي - بنك مصر - بنك القاهرة" ، مشيرا إلى أن التواصل مع البنوك يهدف لتسهيل الإجراءات، وتمويل مشروع الدراجات وتيسير القروض للطلاب.



ونوه "حسانين"، إلى أن هناك عددا من الجامعات التي بدأت تنفيذ خطوات مشروع دراجة لكل طالب مثل جامعة قناة السويس، حيث تم تحديد الطرق والممرات الخاصة بالدراجات داخل الجامعة وتخصيص منظومة إلكترونية للمسارات والجراجات.



ويشارك في الحملة جامعة ( القاهرة - حلوان - الإسكندرية - التعليم العالي - الأزهر - أسيوط - المنيا - المنصورة - الوادي الجديد - جنوب الوادي - المنوفية - السويس - الفيوم - أسوان - مدينة السادات - الزقازيق - قناة السويس - كفر الشيخ - بورسعيد - سوهاج - العريش ) .



تشمل كل جامعة على 3 مجالات للأنشطة تندرج تحتها العديد من الهوايات الفنية والثقافية والألعاب الرياضية والانشطة العلمية يتقدم منها الطلاب لتمثيل جامعاتهم في مسابقات محلية أمام جامعات أخرى وقد يصل الأمر في بعض الأحيان للوصول للمسابقات خارج مصر:



1- النشاط الرياضى:



يندرج تحت هذا النشاط عدة العاب مثل



- كرة القدم الخماسية ولكل جامعة الحق فى المشاركة بعدد 10 لاعبين زمن المباراة 70 دقيقة من شوطين وحصل الفائز ثلاث نقاط والتعادل نقطة واحدة.



- كرة السلة: لكل جامعة الحق بالمشاركة بفريقين - طلبه / طالبات ويتكون كل فريق من 10 لاعبين ويحصل الفريق الفائز على ثلاث نقاط والمهزوم نقطة واحدة وتقام المباراة من أربع أشواط كل شوط 10 دقائق.



- تنس الطاولة: تشترك كل جامعة بفريقين - طلبة وطالبات وتكون كل فريق من 5 لاعبين وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب.



- تنس ارضي: لكل جامعة الحق بالمشاركة بفريقين -طلبة وطالبات ويتكون كل فريق من3 لاعبين كما تتكون كل مباراة من 3 مجموعات وتشمل كل مجموعة ستة اشواط وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب.



- الاسكواش: لكل جامعة الحق فى اشتراك عدد2 طالب / 2 طلبة وتتكون المباراة من 3 أشواط فى الأدوار الأولى و 5 أشواط فى الأدوار النهائية وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب.



- التحكيم:



يتولى التحكيم لجميع المباريات حكام معتمدون من قبل الاتحادات الرياضية لكل لعبة فى جمهورية مصر العربية



- جوائز المسابقات الرياضية:



يقدم كأس للفرق الفائزة بالمركز الأول فى كل لعبة

تقدم ميداليات ذهبية للفريق / اللاعب الفائز بالمركز الأول

تقدم ميداليات فضية للفريق / اللاعب الفائز بالمركز الثاني

تقدم ميداليات برونزية للفريق / اللاعب الفائز بالمركز الثالث

يقدم كأس عام طلبة للفريق الحائز على اكبر عدد النقاط

يقدم كأس عام طالبات للفريق الحائز على اكبر عدد من النقاط

يقدم كأس عام للنشاط الرياضي للجامعة الفائزة بأكبر عدد من النقاط.





2- النشاط الفني:



- الفنون التشكيلية

- التصوير الزيتي والرسم

- الرسم بالرصاص

- النحت والخزف

- التصميم - إعلان ـ زخرفة ـ خط عربي

الأشغال الفنية- أشغال جلود ـ معادن ـ أشغال النجارة ـ تصوير ضوئي ـتوليفة خامات.



- شروط التسابق:



- أن تكون الأعمال المقدمة من من إنتاج الطالب وتقدم كل عدد 25 عملا فنيا يخصص لكل جامعة مساحة داخل المعرض تقوم بتنسيق الأعمال بها

يشارك عدد 2 طالب او طالبة + مشرف بالمعرض.





- الفنون الشعبية: تقديم عدد ثلاثة أعمال من ابداعات البيئة الشعبية

مدة العرض لا تزيد عن 30 دقيقة

الاستعانة بالموسيقى المسجلة

تشارك الجامعة بعدد 15 طالب وطالبة + مشرف.



- الموسيقى والكورال: عزف فردى

الغناء الفردي والجماعي يتكون الفريق من 15 طالب وطالبة + مشرف

الزمن المحدد للتسابق 45 دقيقة.



3- النشاط الثقافي:





1- مسابقة الشعر:

ان يكون موضوع القصيدة - وحدة الصف العربى وأن تكون القصيدة باللعة العربية الفصحى ولا تقل القصيدة عن ثلاثين بيت او سطر.



2- مسابقة القصة القصيرة:

الموضوع حر وأن تكون باللغة العربية الفصحى ولا تزيد عن 6 صفحات فلوسكاب.



3- مسابقة المقال:

الموضوع - الشعوب العربية وتحديات المستقبل ولا يزيد المقال عن ثلاث صفحات فلوسكاب.



4- مسابقة البحوث:

الموضوع حول السوق العربية المشتركة

لا يقل البحث عن ثلاثين صفحة

يراعى أصول البحث العلمي والتوثيق.



5- مسابقة المعلومات العامة:

شارك كل جامعة بفريق من 3 طلاب + مشرف - تدور الأسئلة حول الوطن العربي ومعالمه وتاريخه وثرواته.