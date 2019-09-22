مدرب ليفربول الأقرب .. الفيفا يعلن القائمة النهائية لأفضل مدرب بالعالم.. شاهد

















أعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر انستجرام عن القائمة النهائية ل 3 مدربين المرشحين لجائزة افصل مدرب بالعالم.وعلقت الصفحة الرسمية للفيفا علي صور المرشحين قائلة "برايك من سيكون"وظهر بالقائمة يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي و بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي و ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام الانجليزي.ويعد يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول هي المرشح الاقوي بعد قيادة ليفربول للحصول على بطولتي دوري أبطال أوروبا علي حساب فريق توتنهام والسوبر الاوروبي علي حساب فريق تشيلسي.ومن المقرر ان يستضيف مسرح "لا سكالا" التاريخى بمدينة "ميلانو" الإيطالية، غداً الاثنين، النسخة الرابعة من حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".