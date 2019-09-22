كارثة .. مشروب دايت شهير يسبب زيادة الوزن

تعانى شريحة كبيرة من النساء والرجال فى مجتمعنا من مشكلة زيادة الوزن وتبعن انظمة غذائية مختلفة لتحقيق هذا الهدف ولكن للأسف يقع البعض فى اخطاء جسيمة أثناء السير نحو تحقيق هذا الهدف مما يتسبب فى ثبات الوزن وعدم تحقيق أى نتائج مرغوب فيها.



وذكر موقع "medicalnewstoday" أن من اشهر الاسباب التى تؤدى الى عدم نجاح الريجيم هى تناول الكانز او المشروبات الغازية الدايت اعتقادا منهم انها صحية ولاحتوى على سعرات حرارية عالية وبالتالى تنقص الوزن ، وهى بالفعل سعراتها الحرارية قليلة لكن مع الاسف الشديد تشير الدراسات العلمية الى انها من المواد التى تزيد الشهية و تشعر الانسان بالجوع مما يدفعه لتناول كميات كبيرة من الطعام.



وبالتالى فإن الصودا الدايت تسبب زيلدة الوزن ولا تنقصه لذا يفضل الابتعاد عنها لمن يتبعون انظمة غذائية وينصح ايضا بالابتعاد عن بدائل السكر لان لها نفس تأثير الصودا وتسبب زيادة الوزن .