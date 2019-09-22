يقوي الصحة العامة للإنسان.. حيوان يحميك من مرض الضغط والقلب

يتحدث البشر دومًا عن وفاء الكلاب وأن تربيتة في البيت يعني اكتسابك صديق لا يكل ولا يمل منك ولن يفارقك إلا بموتك أو بموته، كل هذا كان كلامًا مسترسل محض مشاعر فقط، إلى أن جاء العلم ليثبت أن رفقة الكلاب تقوي من الصحة العامة للإنسان.



أشارت دراسة سويدية حديثة إلى أن امتلاك كلب يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وقد طبقت الدراسة على 3,4 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 40 لـ80 عامًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



واظهرت الدراسة أن وجود كلب أدى إلى انخفاض بنسبة 23 ٪ في الوفاة بسبب أمراض القلب وانخفاض خطر الوفاة من أي شيء بنسبة 20 ٪ على مدى 12 سنة من الدراسة.



وتعتبر الكلاب دواء جيد لأنها تخفف من العزلة الاجتماعية والاكتئاب - وكلتا هاتين المشكلتين ترتبطان بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والموت المبكر.



كما يمكن لمالكي الكلاب التعامل مع الضغوط بشكل أفضل فقدلا ترتفع معدلات ضغط الدم والنبض لديهم، فهم أكثر نشاطًا ولديهم مستويات كوليسترول أقل من غيرهم.

