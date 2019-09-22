المرشح السابق للرئاسة يطالب بـ تسليم المقاول الهارب لمحاكمته في مصر.. فيديو

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح السابق للرئاسة، إن الشعب المصري واع، ولم يستجب لدعوات النزول يوم الجمعة الماضية.



وأضاف مصطفى خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «أقترح اتخاذ إجراء قانوني جنائي ضد المقاول الهارب، ويجب تسليمه من جانب الإنتربول، حتى يتم محاكمته في مصر، ولا يفلت بفعلته».