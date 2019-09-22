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توك شو

المرشح السابق للرئاسة يطالب بـ تسليم المقاول الهارب لمحاكمته في مصر.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:25 م
موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
توك شو
قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح السابق للرئاسة، إن الشعب المصري واع، ولم يستجب لدعوات النزول يوم الجمعة الماضية.

وأضاف مصطفى خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «أقترح اتخاذ إجراء قانوني جنائي ضد المقاول الهارب، ويجب تسليمه من جانب الإنتربول، حتى يتم محاكمته في مصر، ولا يفلت بفعلته».

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