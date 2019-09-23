في اليوم الاول للدراسة بمطروح .. افتتاح مدرسة بـ علم الروم .. وتوزيع 1000 شنطة وأدواتها هدية للطلاب.. صور

- في اليوم الأول للدراسة بمطروح:

- افتتاح مدرسة جديدة بمنطقة علم الروم

- توزيع ١٠٠٠ شنطة مدرسية وأدواتها هدية للطلاب

- توزيع الكتب على الطلاب ومدير التعليم يتابع غرفة العمليات



شهدت محافظة مطروح امس الأحد ومع بداية العام الدراسي الجديد العديد من الأنشطة المقدمة للطلاب لضمان تحقيق عام دراسي متميز.



وقام اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح يرافقه اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد النائب سليمان فضل العميرى والعمده حمدى الدربالى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعدد من العمد والمشايخ وشباب المحافظة بجولة تفقدية لعدد من المدارس بالمحافظة للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية مع اول يوم دراسى.



شملت الجولة المرور على مدارس الشهيد محمد نجا سعد الثانوية والعمدة أحمد طرام الاعدادية والشهيد نقيب طه سعد ساطور ومدرسة عمر دارة الابتدائية الجديدة .



قدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب والمعلمين على بداية العام الدراسى الجديد متمنيا لهم عام دراسى موفقًا ،مؤكدا على تقديمه لكافة الدعم للعملية التعليمية وتذليل أي مشكلات او عقبات تواجههم .



شدد محافظ مطروح على ضرورة الحرص على الانضباط والجدية منذ اليوم الأول لبداية العام الدراسى مع المتابعة المستمرة لانتظام منظومة العملية التعليمية قبل الجامعية بالمحافظة من خلال لجان متابعة ومرور دورية وتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة من خلال التواصل البناء مع مجلس الأمناء و الآباء بمدراس المحافظة .



ووجه المحافظ لوكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة المتابعة المستمرة والفعالة ، لجميع المدارس مع بداية العام الدراسى بكافة مدارس المحافظة ، وتسليم الكتب للطلاب ، دون التقيد بالرسوم الدراسية ، مع العمل على تحفيز الطلاب على بذل مزيد من الجد والاجتهاد، مع بداية العام الدراسى الجديد مما سيساهم فى تفوق طلاب مطروح وتخريج أجيال قادرة على خدمة مجتمعها.



وفى لفتة إنسانية قام محافظ مطروح بتوزيع هدية بداية العام الدراسى على طلاب الأسر الأكثر احتياجا لإدخال البهجة عليهم بإهدائهم الف حقيبة مدرسية تضم جميع الأدوات المكتبية اللازمة للعملية الدراسية من كراسات وأقلام.



واطمأن شخصيا على محتويات كل حقيبة مقدما التهنئة لجميع الطلاب والمدرسين والعاملين بالتربية والتعليم بالمحافظة بمناسبة العام الدراسى الجديد.



كما اطمأن محافظ مطروح على قيام رؤساء المدن بتوزيع هدية المحافظة للطلاب ،وتقديم التهنئة مع بداية العام الدراسى الجديد والمتابعة الميدانية لانتظام سير العملية التعليمية وعدم وجود اى مشكلات او معوقات بجميع المدارس بكل مدينة.



كما شهد محافظ مطروح مبادرة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير المياه من خلال تركيب فلاتر بدورات المياه بالمدارس مع بدء العام الدراسى الجديد.



وأوضح الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ان تركيب الفلاتر الجديدة بحنفيات ( صنابير المياه ) توفر نحو ثلث المياه المهدرة خاصة مع اهمية الحفاظ على المياه .



ووجه الغرابلى بتعميم التجربة على جميع المدارس والمساجد والاماكن الحكومية مع التوعية بأهمية وصولها لاى المنازل وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وتوفير الفلاتر الجديدة بالكميات الكافية للمواطنين.



كما تم امس الأحد افتتاح محافظ مطروح مدرسة عمر دارة الابتدائية بمنطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح ، بتكلفة ٥ ملايين جنيه وبطاقة استيعابية ١١ فصلا دراسيا مع إمكانية التوسعة ، كاحدى المدارس الجديدة التى يتم افتتاحها هذا العام مع بدء العام الدراسى الجديد .



واستمع محافظ مطروح لشرح من مجاهد نجم مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح عن مكونات المدرسة من الفصول والمكاتب الإدارية والتوسعات المستقبلية لخدمة اهالى المنطقة .