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قناة الجزيرة فى مرمى نيران المنظمات الحقوقية العربية والأفريقية.. وبرلمانيون يطالبون المجتمع الدولى باتخاذ إجراءات رادعة لدعمها الإرهاب وسعيها لنشر الفتنة بين الدول

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:00 م
قناة الجزيرة
قناة الجزيرة
أسامة علي
الغول: قناة القطرية هدم استقرار الدول العربية
بدر يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة ضد قناة الجزيرة
الدالى: تسعى لإضعاف الدولة المصرية

دانت المنظمات الحقوقية الدولية وهي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، الرابطة الخليجية للحقوق والحريات والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسانية لغة التحريض الصادرة من اعلام قطر ودعوتها التحريضية لبث الفوضى والإرهاب والعنف بشوارع مصر والذي سيسبب انتهاك للأرواح ولحقوق الإنسان والأملاك الخاصة والعامة وخاصة عدم احترام قناة الجزيرة المملوكة للحكومة القطرية للشفافية والمصداقية والقواعد العالمية للخبر وفبركتها للاخبار وسياسة الكذب التي تمارسه.

وأكد البيان أن قناة الجزيرة القطرية تمارس سياسة التدليس والكذب ضد مصر وتحاول أن تخفي الحقائق الدامغة تحقيقًا لأهدافها وتنفيذا لسياسات القائمين عليها والممولين لها، مما يجعلها جزءًا أساسا من مشروع عدواني لبث الفوضى في الشرق الأوسط، وكانت مصر إحدى محطاته الهامة، مشيرا إلى أن المنظمات الحقوقية الدولية تطالب الجامعة العربية سرعة التحرك وإصدار قرار بشطب قناة الجزيرة ورفع دعاوي دولية ضدها وتحميلها كل الأضرار التي من وراء تحريضها ووضع قناة الجزيرة على القائمة السوداء.

فى البداية طالب النائب علي بدر عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، المجتمع الدولى وخاصة المجتمع العربى باتخاذ اجراءات صارمة ضد "قناة الجزيرة الارهابية" لحرصها خلال السنوات الماضية على دعم الارهاب حول العالم والتحريض ضد الدول العربية لا سيما مصر لنشر الفوضى وهدم استقرار الدول.

وأكد على بدر خلال تصريحات لـ"صدى البلد" ان قوانين الدولة تمنع مواطنيها من التحريض ضد الدولة، وما تفعله قناة الجزيرة وأدواتها الاعلامية المشبوهة من دعم الارهاب واذاعة الاكاذيب والافتراءات لهدم استقرار الدول هو جريمة تعاقب عليها القوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف عضو لجنة حقوق الانسان، بالرغم من تركيز قناة الجزيرة الارهابية خلال السنوات الماضية على الصيد فى الماء العكر وبث سمومها ضد الدولة المصرية، إلا ان الشعب المصرى صامد ضد اشاعات واكاذيب الجزيرة حفاظا على دولته.


ومن جانبه أكد النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الانسان، أن قناة الجزيرة الارهابية اعتادت منذ نشأتها على بث المواد الاعلامية التى من شأنها هدم استقرار الدول العربية.

وأكد محمد الغول خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن اتخاذ اجراء قانونى ضد هذه القناة اصبح ضرورة لخطورتها وتركيزها على اشاعة الفتنة بين الدول العربية وبعضها وكذلك بين شعب كل دولة، معقبا:" هذه القناة والحكومة القطرية تحمل عداء واضح لمصر وشعبها وهو ما ظهر مؤخرا عبر سلسلة كبيرة من الاكاذيب".

وتابع: الشعب المصرى بوعيه وحرصه على دولته لن ينساق وراء اكاذيب القناة الارهابية التى تهدف الى اضعاف الدولة المصرية.

ومن جانبه طالب النائب صبحى الدالى عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، باتخاذ إجراء قانونى من قبل جامعة الدول العربية والمجتمع الدولى ضد قناة الجزيرة لدعمها الارهاب لاسقاط الدول العربية.

وأضاف صبحى الدالى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن الدولة المصرية تنعم منذ سنوات بالاستقرار، وتحسن الاقتصاد بمرور الوقت، وهذا ما لم يعجب القناة المأجورة لذلك كثفت خلال الفترة الماضية حملاتها الممنهجة ضد مصر لزعزعة امنها القومى.

وتابع:هذه القناة الارهابية والمأجورة لا يهمها الشعب المصرى بل يهمها هدم مصر وهذا لن يحدث.

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